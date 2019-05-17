شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الأطباء العرب ينظم حملة للتوعية بمخاطر ارتفاع ضغط الدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتلقت، الجمعة، بالمركز العربي للتوعية الصحية«وعي» التابع لاتحاد الأطباء العرب، حملة للتوعية بمخاطر ارتفاع ضغط الدم بالتزامن مع فاعليات اليوم العالمى لضغط الدم الذي تحييه منظمة الصحة العالمية.

تتضمن الحملة توعية الجمهور، عبر موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»، بأسباب الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأعراضه وكيفية الوقاية منه وتقديم الإرشادات اللازمة لتجنب الإصابة به، فضلا عن النظام الغذائى المناسب للمرضى.

Advertisements

وقال الأستاذ الدكتور أسامة رسلان الأمين العام للاتحاد، إن الحملات التوعوية التي ينفذها مركز«وعى» تقوم على إعلاء مبدأ: «الوقاية خير من العلاج»، ونشر الوعى الصحي بين أفراد المجتمع.

وتحيي منظمة الصحة العالمية يوم الـ17 من مايو في كل عام (اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم).. ويأتي الاحتفال هذا العام 2019 تحت شعار«أعرف أرقامك»، ويهدف إلى التوعية بأهمية القياس الدوري لضغط الدم، ومعرفة المستويات الطبيعية له.

وتشير إحصائيات المنظمة إلى تواجد أعلى معدلات انتشار لارتفاع ضغط الدم في أفريقيا (بنسبة 46% من البالغين) في حين توجد أقل معدلات انتشاره في الأمريكيتين (بنسبة 35% من البالغين).