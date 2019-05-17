شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثانية من رمضان فى المسجد الاقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية أن نحو 200 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثانية من رمضان فى رحاب المسجد الأقصى المبارك. كانت جموع غفيرة من الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة ومن الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل توجهت منذ الساعات الأولى من اليوم إلى القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة في وقت حوّل الاحتلال الإسرائيلي المدينة إلى ثكنة عسكرية ونشر قوات كبيرة من عناصره وأغلق شوارع رئيسية وأجرى تغييرات في حركة السير فيها وكذلك الأمر في أزقة البلدة القديمة وشدد الإجراءات على الفلسطينيين. Advertisements وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلى فى القدس منذ بداية شهر رمضان إجراءات أمنية مشددة على المصلين فى الحرم القدسى الشريف. كما شددت من إجراءاتها على الحواجز العسكرية الثابتة على مداخل القدس. كان نحو 110 آلاف مُصلٍ من القدس المحتلة وخارجها أدوا الليلة الماضية صلاتى العشاء والتراويح فى رحاب المسجد الأقصى المبارك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 200 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثانية من رمضان فى المسجد الاقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.