المئات يؤدون صلاة الجنازة على طالبة إندونيسية بالأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أدى المئات من الطلاب والمواطنين، اليوم الجمعة، صلاة الجنازة في رحاب الجامع الأزهر على جثمان الطالبة الإندونيسية فاتحة نهضية، بالفرقة الثالثة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، والتي توفيت أمس الخميس، إثر حادث سير بالمقطم.
شارك في أداء الجنازة الدكتور أشرف البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، نيابة عن رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، وعدد من قيادات الأزهر، والسفير حلمي فوزى سفير إندونيسيا بالقاهرة، والدكتور عثمان شهاب، المستشار التربوي والثقافي بسفارة إندونيسيا.
وقالت جامعة الأزهر في بيان لها، إن الآلاف من طلاب العلم المصريين والوافدين الدارسين في الأزهر الشريف من مختلف الجنسيات حرصوا على المشاركة في الصلاة عليها، بجانب مشاركة عدد كبير من قيادات الأزهر وأسرة سفارة إندونيسيا بالقاهرة.
ونعت جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة الطالبة "شهيدة العلم" فاتحة نهضية، سائلة الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويتقبلها في الشهداء، ويسكنها الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن يلهم أهلها وذويها وزميلاتها ومحبيها الصبر والسلوان.
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