مايا مرسي تعقد الاجتماع الأول لمجموعة تمكين المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

عقد المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، اليوم الجمعة، الاجتماع الأول لمجموعة عمل تمكين المرأة ضمن إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية.

حضر الاجتماع كل من السيدة بليرتا إليكو، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وإريك أوشسلين من منظمة العمل الدولية، وممثلين عن هيئات الأمم المتحدة في مصر، ووزارات التخطيط، والخارجية، والتعاون الدولي والاستثمار، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومى للسكان.

وقالت الدكتورة مايا مرسي، خلال الاجتماع، إن إطار تنمية الشراكة مع الأمم المتحدة (2018- 2022) يعد بمثابة اتفاقية شراكة بين هيئات الأمم المتحدة والحكومة المصرية والتي تتضمن استراتيجيات وخطط عمل مشترك لدعم أهداف التنمية الوطنية والتى تضمنتها استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية قامت بجهود كبيرة للغاية خلال الفترة الماضية من أجل إضافة محور خاص بالمرأة ضمن إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية؛ نتج عنه تضمين محور تمكين المرأة ضمن محاور إطار الشراكة، والتى جاءت كنتيجة للجهود الكبيرة التى قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في مجال تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.

Advertisements

وأوضحت أنه سيتم العمل على وضع مؤشرات لمتابعة العمل على هذا المحور.

من جانبها، أعربت بليرتا إليكو عن سعادتها لمشاركة زملائها من ممثلين هيئات الأمم المتحده ومنظمة العمل الدولية في هذه المجموعة والتى تهدف تنسيق الجهود بين هيئات الامم المتحده المختلفة في مصر والجهات الحكومية لدفع أجندة النوع الاجتماعي وتمكين المرأة في مصر.

وقال إريك أوشسلين إن منظمة العمل الدولية سعيدة كونها ضمن رؤساء المجموعة لاتخاذ التدابير اللازمة والسعي نحو دعم و زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

جدير بالذكر أن إطار تنمية الشراكة مع الأمم المتحدة 2018- 2022 يتكون من أربعة محاور تتمثل في التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية ، والاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تمكين المرأة.

​