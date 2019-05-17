إيقاف الأعمال لـ"روف" مخالف والتحفظ على معدات البناء بـ6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إيقاف الأعمال لروف مخالف في الحي الرابع بالقطعة 392 بالمجاورة الثانية، والتحفظ على عدد من المعدات ومواد البناء، وجارٍ بحث تكسير السقف والأعمدة، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار جهود جهاز المدينة لمنع المخالفات في مهدها.

وحذر الشربيني، المواطنين، من القيام بأي أعمال بنائية مخالفة، حتى لا يقعوا تحت المساءلة القانونية، مضيفاً أنه يتم رصد المخالفات تباعاً من قِبَل رؤساء الأحياء ويتم إزالتها تباعاً.

وقال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه تم تنظيم حملة لإزالة الإشغالات من أحد المولات بالمدينة، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير وإدارة الأمن بالجهاز، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار جهود الجهاز في إزالة تعديات الكافيهات على الأرصفة والشوارع.