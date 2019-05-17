"الأعلى للإعلام": إصدار التقرير الأول للأعمال الرمضانية.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
قال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيصدر غدًا تقريره الأول عن أعمال شهر رمضان الدرامية، وكذلك الإعلانات والبرامج.
ويشمل التقرير تفاصيل الأعمال الدرامية خلال الأسبوع الأول من رمضان، فضلا عن الإشادة بالإيجابيات التي وردت ببعضها، كما يشمل مخالفات الإعلانات والبرامج، وبخاصة برامج المقالب.
كما يوضح دور المجلس في مخاطبة كافة القنوات لحذف المشاهد المخالفة للمعايير ومراجعة المحتوى قبل نشره.
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