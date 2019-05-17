محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:
قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه يعاني من آلام بالظهر، وهناك 3 أمور أساسية لتحقيق الراحة، وهي: المياه، الشمس، والنوم.
وأضاف البابا تواضروس في مقابلة تلفزيونية مع قناة "c tv" أمس الخميس، خلال زيارته لكنيسة القديس أثناسيوس الرسولي بألمانيا: "أشرب المياه، لكن تعرضي للشمس قليل بسبب التحرك بالسيارة، أما بالنسبة للنوم أحيانًا الظروف لا تسمح".
وقال البابا إنه لا يضايقه الكلام المغلوط وغير الدقيق الذي ينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي "أنا أثق أن جميع الناس أولادي، ومثل أي أب له أولاد حركتهم أو كلامهم ممكن يكونوا زيادة شوية، يوجد في المقابل ناس كالغالبية العظمى لا أتضايق لكن يصعب عليّ أن يكون ناس عندهم هذا الفكر، لكني لا أعوّل عليه فأنا وظيفتي أن أخدم فقط في مخافة الله وأراعي ضميري".
كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس يتحدث عن مرضه: ظروفي لا تسمح بالراحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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