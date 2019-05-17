بينها حالتان خطرتان.. الحالة الصحية لـ 16 مصابا في حادث "زراعي العياط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول عن الحالة الصحية لـ 16 مصابا في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل "ثلاجة" بطريق مصر أسيوط الزراعي بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، اليوم الجمعة.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن السائق حالته مستقرة إثر إصابته بكدمات في الوجه، وتتراوح إصابات 15 سية وفتاة ما بين كدمات وسحجات بالجسم وكسور بالحوض والساق والذراع.

أضاف المصدر -الذي رفض نشر اسمه- أن هناك حالتان خطرة الأولى لسيدة وتدعى "نجية زكريا 25 سنة" مصابة بجرح قطعي في الرأس واشتباه كسر في الجمجمة تم نقلها إلى مستشفى إمبابة، والثانية قاصر وتدعى "نهى أنور 16 سنة" فاقدة للوعي نُقلت إلى مستشفى أم المصريين، ولا يمكن استجوابهما.

وأصيب السائق "عبد الله زكريا 30 سنة" و16 فتاة وسيدة هن: "عبير محمود 15 سنة"، "شروق محمد 24 سنة"، "فاطمة شفيق 24 سنة"، "دينا عبد النبي 13 سنة"، "هالة عبد السميع 17 سنة"، "زينب قرني 40 سنة"، "نورهان أشرف 16 سنة"، "إيمان محمد 16 سنة" و"نادية إبراهيم 40 سنة".

Advertisements

كما ضمت قائمة المصابات "نهى أنور 16 سنة"، "أرزاق محمد 15 سنة"، "فاطمة مصطفى 17 سنة"، "نجية زكريا 25 سنة" و"عبير عبد الله 17 سنة"، تبين أنهن كنَّ في طريقهن إلى محل عملهن.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة إخطار من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس مباحث جنوب الجيزة بوقوع حادث تصادم بالطريق المُشار إليه ووجود مصابين.

وكشفت معاينة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين والنقيب محمد مصباح معاون مباحث العياط أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق قادمة من العياط اتجاه الجيزة، اصطدمت بسيارة نقل "ثلاجة" من الخلف.

أسفر الحادث عن إصابة السائق و15 سيدة وفتاة من مستقلي السيارة بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى 5 مستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، أحاله العميد ياسر يوسف مأمور قسم العياط إلى النيابة العامة للتحقيق.