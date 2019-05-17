القبض على تاجري عملة جمعا 4.5 مليون جنيه من مدخرات المغتربين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، قضيتين بالدقهلية وأسيوط في مجال جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

تمكن مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص، حاصل على ليسانس شريعة وقانون، لقيامه بالاشتراك مع آخر (سائق يعمل بإحدى الدول العربية) مقيمان بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال الثاني الذي يقوم بإرسالها للأول داخل البلاد من خلال العائدين من تلك الدولة، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوي العاملين المصريين، بموجب حوالات بنكية بمحافظات الجمهورية مقابل عمولة قدرها 1% مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي ما يعادل ( مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري ".

وأثمرت جهود مباحث الأموال العامة عن ضبط أحد الأشخاص (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية) لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال شراء العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج من أبناء مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، بسعر أقل من السعر الرسمي يتراوح ما بين ( 5 إلى 10 قروش ) ثم يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيداً من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضي طبقاً للفحص المستندي ما يعادل (ثلاثة مليون جنيه مصري).

تحررت المحاضر اللازمة حيال كل واقعة، وتولت النيابة التحقيق.