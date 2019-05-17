لمشاركتهم الاحتفال بشهر رمضان.. وفد من الداخلية يزور مرضى المعهد القومي للأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: توجه وفد من ضباط قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لزيارة النزلاء الخاضعين للعلاج بالمعهد القومي للأورام لمشاركتهم الاحتفال بشهر رمضان المعظم وتقديم (هدايا رمضانية) لهم. وأعرب الوفد عن سعادته بتلك الزيارة وتمنى للمرضى الشفاء العاجل. ومن جانبهم أعرب نزلاء المعهد عن سعادتهم بهذه الزيارة.. مُشيدين بجهود وزارة الداخلية الدائمة والمستمرة في تقديم أوجه الدعم لمؤسسات الدولة ذات الطابع الإنساني والاجتماعي. جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها لتفعيل الدور الإنساني والمجتمعي للوزارة ومواصلة توطيد أطر التواصل مع كافة فئات الشعب المصري للتأكيد على متانة العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة.



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