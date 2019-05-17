أخبار مصر | رئيس القطاع الديني بـ"الأوقاف": نُعد المحفظ العصري بطريقة متطورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس القطاع الديني بـ"الأوقاف": نُعد المحفظ العصري بطريقة متطورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ان قراءة القرآن مخاطبة للمولى عز وجل ، وكل حرف في القرآن بحسنه والحسنة بعشر أمثالها، وحفظ القرآن في الصغر بركة لأهله، ويحل البركة في البيت، وليس الحفظ فقط ولكن التدبر في المعاني.

أكد رئيس القطاع الديني، خلال حفل جوائز مسابقة القرآن الكريم في مسجد الروضة الشريفة في دورتها السابعة، ان الاهتمام بحفظة القرآن الكريم موجود منذ القدم في وزارة الأوقاف، لكن الجديد هو إعداد المحفظ العصري بطريقة متطورة تشمل العلم والحفظ والأخلاق والإلمام بالتفسير والحديث، مشيرا أن الوزارة تقوم بالإشراف على تلك المكاتب لتخريج أجيال وسطية لا تعرف لغة التشدد ولا حتى لا تتخطفه الأيادي المتطرفة وتربيهم على السمع والطاعة، لكن الوزارة تعمل على الإشراف على تلك الكتاتيب لتربيتهم التربية الوسطية.

وأوضح أنه سيتم فتتاح عدد 30 مدرسة قرآنية خلال شهر رمضان، ليصل عدد المدارس القرآنية لنحو 912 مدرسة.

وتقام مسابقة الروضة الشريفة في هذا الوقت من كل عام، برعاية رجل الأعمال أحمد علي حامد، وحضر الاحتفال النائب البرلماني، حمدي عبد التواب، وعدد من القيادات بحي حلوان، ووصل إجمالي عدد الطلاب بدار القرآن الكريم 148طالب عن عام 1440/2019، وعدد الذين ختموا القرآن الكريم كاملا لهذا العام 3طلاب، وعدد الذين ختموا القرآن في الأعوام السابقة 15طالب، وعدد الذين ختموا ثلثين القرآن 4طلاب ، أما من ختموا ثلث القرآن 126 طالب.