أخبار مصر | عاجل.. "مبارك" يكشف شهادة جديدة للتاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "مبارك" يكشف شهادة جديدة للتاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، جزء جديدا من حوارها مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عبر صفحتها على موقع التواصل القصير "تويتر".

الإعلامية كتبت قائلة "الرئيس حسني مبارك: شهاده للتاريخ أشرف مروان ليس جاسوسا لإسرائيل والسادات هو من أبرأه أمامي عندما أكد أنه يرسل من خلاله معلومات مضللة لمن تصوروا أنهم جندوه لصالحهم".

ونشرت فجر السعيد، أيضًا تصريحا للرئيس الأسبق قائلًا "قلت لشيمون بيريز أنتوا عايزين تخشوا الجامعة العربية؟.. إبعد عن الكلام ده.. الجامعة العربية دي بيت العرب، وقلت لكلينتون بكل وضوح مفيش زعيم عربي يقدر يتنازل عن القدس".

وأعلنت فجر السعيد، أن الحوار سينشر في جريدة الأنباء الكويتية يوم الإثنين القادم قائلة "حوار طويل أربع صفحات عطى فيه الرئيس مواضيع مهمة تاريخية وأخرى حالية".