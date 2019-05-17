أخبار مصر | 'البيطريين' تطالب بتعيين الأطباء بالجهاز الإداري للدولة للحفاظ على الثروات الحيوانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'البيطريين' تطالب بتعيين الأطباء بالجهاز الإداري للدولة للحفاظ على الثروات الحيوانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشن عدد من طلاب كليات الطب البيطرى، على مستوى الجمهورية، هشتاج #رجعوا_تكليف_طب_بيطرى، على موقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر"، للمطالبة بإعادة تعيين الخريجين، وفتح باب التكليف المغلق منذ عدة سنوات.

وأكد الطلاب أن ذلك يساهم بشكل كبير على تنمية الثروة الحيوانية، والدفاع عن صحة الإنسان، ضد أكثر من 200 مرض مشترك بينه والحيوان.

ومن جانبه تسعى النقابة العامة للأطباء البيطريين، دائما لتطوير أوضاع مهنة الطب البيطري، وتطالب بحقوق الأعضاء، والتي من أبسطها تعيين الأطباء بالجهاز الإداري للدولة، والاستفادة بالثروات الشابة لتحسين الأوضاع.

حيث أكد الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن ما يطالب به طلاب وخريجى كليات الطب البيطرى فى مصر، من خلال الهاشتاج الذى أطلقوه عبر مواقع التواصل الاجتماعى، #رجعوا_تكليف_طب_بيطرى، من الحكومة ومتخذى القرار، لإعادة تكليفهم يعد أبسط حقوقهم، وحق مهنتهم، ولعمل مستقبل اقتصاد وطن أفضل.

وأشار العامرى، إلى أن النقابة العامة للأطباء البيطريين، نقيبا عاما ومجلسا وجميع النقابات الفرعية، بنقبائها ومجالسها بجميع محافظات مصر تشاركهم فى هذا المطلب، وتدعمه.

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وأوضح نقيب الأطباء البيطريين، أنه نتيجة لتوقف التعيينات منذ عام 1995، أصبح يوجد 9 آلاف طبيب بيطرى فقط مُعينين الآن، وفى خلال 5 سنوات من الآن سينهار هذا العدد إلى 4 آلاف طبيب بيطرى فقط، لافتا إلى أن 150 طبيبا بيطريا فقط، معنيين بالتفتيش على الأغذية على مستوى مصر، وهو عدد غير كافى للتفتيش على الفنادق والقرى السياحية والمستشفيات البشرية، وغيرها.

وأضاف: يوجد فى القاهرة وحدها 8 أطباء بيطريين فقط، والجيزة 6 أطباء بيطريين، وهى أعداد غير كافية لضمان وصول الغذاء الأمن للإنسان، ويتطلب ذلك تدخلا سريعا وعاجل لتعيين أطباء بيطريين بجهات التفتيش، لارتباط ذلك بصحة الإنسان، خاصة أنه بتلك الأعداد لكى يقوم الطبيب البيطرى بإجراء تفتيش على منشأة يحتاج إلى 3 سنوات للمرور مرة ثانية عليها.

وقال الدكتور محمد نبيل أمين صندوق النقابة العامة للبيطريين، إنه لا يوجد تفسير واضح لتوقف تعيينات البيطريين و عدم استكمال الدرجات الخالية منذ سنوات، مشيرا إلي أنه في خلال سنوات قليله سيخرج أكثر من ٦٠ بالمئة علي المعاش من الأطباء البيطريين الحكوميين بدون وجود بديل.

وتابع: "لابد من نقل خبرات الزملاء الأكبر سنا للشباب و إلا ستنهار المنظومة، إهتمام الدولة والقيادة السياسية بالثروة الحيوانية والداجنة يتطلب أعداد كبيرة من الأطباء البيطريين، لذلك#رجعوا_تكليف_طب_بيطري".

وفي نفس السياق قال الدكتور يوسف العبد عضو مجلس نقابة البيطريين، ورئيس لجنة الادويه والشركات، أن عدم تكليف الطب البيطري سينهال التراب علي كنوز مدفونة يوماً بعد يوم، مشيرا إلي أن البيطريين ثروة قومية كبيرة تتمناها الكثير من الأمم المتقدمة يضعونهم في المقدمة لانهم يعلمون جيداً انهم خط الدفاع الاول عن صحة الانسان، منتظرون إشارة واحدة وفرصة لخدمة الوطن الغالي منذ عام ١٩٩٥ منذ توقف تعينهم.