أخبار مصر | بيان هام لـ"الأرصاد" بشأن طقس الغد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان هام لـ"الأرصاد" بشأن طقس الغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
توقع رجال هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.
كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة
شمالًا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت على كافة الأنحاء:
القاهرة 18 35
شبين الكوم 18 34
طنطا 17 33
دمنهور 18 30
الإسكندرية 18 26
بلطيم 18 27
مطروح 17 25
السلوم 14 25
سيوة 19 37
بورسعيد 18 27
دمياط 18 26
الزقازيق 18 35
الإسماعيلية 16 35
السويس 19 34
العريش 15 30
رفح 15 30
رأس سدر 20 32
نخل 14 33
نويبع 18 34
طابا 18 31
كاترين 14 30
الطور 21 34
شرم الشيخ 27 36
الغردقة 26 36
مرسى علم 26 33
الفيوم 19 35
بني سويف 18 35
المنيا 18 36
أسيوط 20 36
سوهاج 20 36
قنا 20 37
الأقصر 21 39
أسوان 21 40
أبو سمبل 25 39
الوادي الجديد 25 37
شلاتين 27 35
أبو رماد 26 34
حلايب 27 33
رأس حدربة 27 32