أخبار مصر | محافظ الجيزة يشدد على عدم انقطاع التيار الكهربائي خلال امتحانات الثانوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يشدد على عدم انقطاع التيار الكهربائي خلال امتحانات الثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ممثلي قطاعات الكهرباء بالمحافظة بانتظام التيار الكهربائي بكل المدارس خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول اختبارات الصف الأول الثانوي واعتمادها على الأجهزة التكنولوجية.

وأضاف أن أى انقطاع باى مدرسة ستضر بالعملية الامتحانية، موجها مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالتنسيق الدورى على مدار اليوم للتأكد من انتظام التيار الكهربائي دون اى انقطاعات.

وأشار راشد إلى أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة المعوقات لإنجاح المنظومة التعليمية الجديدة التى يتم تطبيقها.

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تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة والذى أكد خلاله عن تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة على تواصل دائم مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية ومديرية التربية والتعليم لمتابعة سير عملية الامتحانات بالشكل الجيد دون اى معوقات وسرعة التدخل لحل اى مشكلات والتعامل الفورى معها.

وأكد خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة انه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال امتحانات الصف الاول الثانوى مشيرًا انه تم مراجعة الاجهزة والوصلات وكافة المستلزمات المستخدمة فى المنظومة الالكترونية للأمتحانات.

ويذكر ان الامتحانات ستبدء يوم 19 مايو وتستمر حتى يوم 30 مايو وسوف يقوم محافظ الجيزة بتفقد عدد من المدارس لمتابعة أنتظام سير الامتحانات.