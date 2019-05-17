أخبار مصر | "مصر للطيران" تحارب تهريب الإتجار الغير مشروع لأنواع الحياة البرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران" تحارب تهريب الإتجار الغير مشروع لأنواع الحياة البرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك وفد مصر للطيران برئاسة الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران فى اجتماع رفيع المستوى للجنة التابعة للمؤسسة الملكية بالمملكة المتحدة الخاصة بشأن محاربة الاتجار الغير مشروع وتهريب منتجات كافة انواع الحياة البرية خاصةعن طريق النقل الجوى.

تم عقد الاجتماع بمدينة لندن بحضور الامير ويليام - ولى عهد المملكة المتحدة ورئيس اللجنة Lord Hague.

شارك فى الاجتماع رفيع المستوى بعض الشخصيات الهامة فى مختلف المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية.

ناقش الاجتماع اهمية التصدى للتجارة الغير مشروعة لكافة منتجات الحياة البرية عن طريق النقل الجوى والتى يتم تهريبها أما عن طريق حقائب السفر التى يصطحبها الركاب او عن طريق الشحن الجوى ، خاصة فى الدول التابعة لمنطقة افريقيا ومنطقة الشرق الاقصى مرورا بدول الشرق الأوسط.

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وخلال الاجتماع تم تقديم بعض العروض التوضيحية عن اكبر ممارسات التهريب التى تم ضبطها بداية من عام ٢٠١٩ فى موانئ ومطارات بعض من الدول الافريقية.

وقد شكر ولى عهد انجلترا على التعاون الوثيق مع المؤسسة الملكية تجاه هذا الشأن واتخاذ كافة الاجراءات على المستوى الدولى والمحلى للتصدى لهذه التجارة الغير مشروعة و التى تصل ارباحها الى بلايين الدولارات وطالب بضرورة انشاء لجنة اقليمية لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا لرصد المهربين الذين يتخذوا دول الشرق الاوسط كنقطة محورية لتهريب المنتجات من والى افريقيا لدول الشرق الاقصى.

ويقوم الإتحاد الدولي للنقل الجوي الاياتا بالتعاون مع منظمات الأمن العالمية للبدء فى مشروع وجود اجهزة الكشف عن هذه المنتجات فى جميع مطارات العالم، وستقوم هذه الاجهزة بعمل كشف ثانى على الركاب والحقائب بعد مرورهم باجهزة الكشف الامنى فى رحلات المغادرة وسيتم تنفيذها والعمل بها حسب تعليمات منظمة الطيران المدنى الدولى ( الايكاو).

الجدير بالذكر بان مصر للطيران وقعت على الاعلان الخاص الذى اصدرته المؤسسة الملكية اثناء انعقاد الجمعية العامة للاياتا عام ٢٠١٧ ، واكدت دعمها وتعاونها مع الاياتا والمؤسسة الملكية للتصدى لهذه التجارة الغير مشروعة.