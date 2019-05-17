أخبار مصر | بشرة خير للعاملين بـ"الصناعات الغذائية" وشركة كوكاكولا مصر

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نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وإدارة شركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر، في تجديد اتفاقية العمل الجماعي بين الجانبين لتنتهي في 14 مايو 2021، بشأن تنظم تشغيل العمال ساعات عمل إضافية، وكذا أيام بعض أيام الراحات والعطلات الرسمية مما يسهم في تحسين دخولهم، ويستفيد منها 8856عاملًا.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية نصت على أن يتم التشغيل ورديتين يوميا، ستة أيام في الأسبوع وتحدد فترات الراحة وفقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ويتم احتساب التشغيل الإضافي للساعات النهارية والليلة طبقا لأحكام المادة 85 من القانون.

واتفق الطرفان على جواز تشغيل العمال فى أيام الراحة الأسبوعية أو العطلة الرسمية مع صرف المقابل النقدي للأجر الإضافي المقرر قانونا عوضا عن هذه الأيام وفقا لأحكام المادة السابق ذكرها.

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وأضاف "سعفان" أن هذه الاتفاقية تمثل تسوية كاملة للتشغيل الإضافي وتحديد زمن الورادى من قبل الشركة، فضلا عن تقاضى مقابل التشغيل الإضافي والمقابل النقدي أيام الراحات الأسبوعية أو العطلات الرسمية، وتسري الاتفاقية لمدة 3 سنوات.

وقد وقع الاتفاق عن النقابة العامة للصناعات الغذائية خالد عبد اللطيف عيش بصفته رئيس النقابة، وعن الشركة رحاب ربيع بصفتها رئيس قطاع الموارد البشرية

ووجه الوزير الشكر لإدارة الشركة وممثل العمال على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.