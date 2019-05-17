أخبار مصر | محافظ القاهرة يتفقد الحملة المشتركة بين حيي الإزبكية وبولاق أبو العلا لإزالة الإشغالات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يتفقد الحملة المشتركة بين حيي الإزبكية وبولاق أبو العلا لإزالة الإشغالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الحملة الليلية المشتركة التى قام بها حيي الأزيكية وبولاق أبو العلا، لإزالة الإشغالات من منطقة وسط المدينة لتييسر الحركة المرورية بها.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الحملة تأتي تنفيذًا لتعليمات المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتعاون الأحياء المتجاورة فى القيام بحملات إعادة الانضباط إالى الشارع، خاصة تلك التى تنقسم بها تبعية بعض المناطق بين أكثر من حى لإعادة الانضباط للمنطقة ككتلة واحدة بما يشعر المواطن بالجهد المبذول.

وذكر المحافظ أن الحملة تمكنت من إزالة المواقف العشوائية للميكروباصات من منطقة الإسعاف وإزالة الإشغالات ومخلفات الباعة وفتح الطريق بما حقق سيولة مرورية كبيرة بالمنطقة مشيرًا إلى أنه تجرى متابعة يومية لعدم عودة الإشغالات مرة أخرى.

كما شملت الحملة إزالة الإشغالات من منطقتي الإسعاف والجلاء، وهى المنطقة المشتركة بين حى بولاق وحى الأزبكية، وتم رفع الباعة الجائلين ومصادرة البضائع المخالفة وإزالة إشغالات الباعة والمقاهي من شارع الجمهورية وسوق التوفيقية، إلى جانب تمشيط شوارع 26 يوليو وزكى ونجيب الريحانى وكلوت بك.

شارك فى الحملة اللواء إسماعيل حسين نائب مدير أمن القاهرة لقطاع غرب واللواء هشام أبوالنصر مدير شرطة المرافق وسيد عبد الفتاح رئيس حى بولاق أبو العلا اللواء صبرى محمد عبده رئيس حى الأزبكية ومسئولى الاشغالات والنظافة بالحيين.

