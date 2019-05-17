مصر | وفاة "طفلة مشاجرة البساتين" متأثرة بجراحها بالمستشفى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة "طفلة مشاجرة البساتين" متأثرة بجراحها بالمستشفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفي ذات السياق، صرح مصدر بأن الطفلة كانت تعاني من الإعياء الشديد، وأنها كانت متواجدة بحجرة العناية المركزة، بمستشفى اليوم الواحد.
عودة الهدوء إلى البساتين عقب السيطرة على مشاجرة دامية بمساكن أطلس
عاد الهدوء إلى شارع 14 بمساكن أطلس بمنطقة البساتين بعد مشاجرة دامية استمرت طوال الليلة الماضية وأسفرت عن إصابة حوالى 15 شخصا.
وتلقى قسم شرطة شرطة البساتين بلاغا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة عنيفة بشارع 14 بمساكن أطلس بين عدد من الأهالى ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان المشاجرة وجار السيطرة عليها ودلت التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين شخصين تعدى فيها أحدهما على الآخر تطورت إلى مشاجرة استعان فيها كلا منهم بأقربائه وأنصاره واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء والحجارة والشوم.كما دلت التحريات أن أحد المصابين طفلة صغيرة وتم نقلها فى حالة حرجة إلى المستشفى فيما يحاول رجال الشرطة السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.