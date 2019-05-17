مصر | وفاة "طفلة مشاجرة البساتين" متأثرة بجراحها بالمستشفى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة "طفلة مشاجرة البساتين" متأثرة بجراحها بالمستشفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفيت صباح اليوم، الطفلة ذات الـ9 سنوات والتي أصيبت أمس، جراء مشاجرة نشبت بالبساتين، بسبب خلاف مادي، أسفرت إلى إصابة نحو 20 شخصا، تم نقلهم إلى مستشفيات مجاورة.

وفي ذات السياق، صرح مصدر بأن الطفلة كانت تعاني من الإعياء الشديد، وأنها كانت متواجدة بحجرة العناية المركزة، بمستشفى اليوم الواحد.