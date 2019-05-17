مصر | اشتباكات عنيفة بين عائلتين أسفرت عن مصرع 4 أشخاص بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اشتباكات عنيفة بين عائلتين أسفرت عن مصرع 4 أشخاص بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت حالة من الرعب والفزع، على أهالي قرية الجلاوية، بمركز ساقلتة، بمحافظة سوهاج، عقب مصرع 4 اشخاص، إثر تجدد إشتباكات بين عائلتين يوجد بينهما خلافات ثأرية منذ عدة سنوات.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن سوهاج، بأنه عقب تجدد الإشتباكات بين العائلتين، إنتقل اللواء هشام الشافعي، مساعد أول وزير الداخلية لمديرية أمن سوهاج، والعميد عبد الحميد أبو موسي مدير مباحث المديرية، وعددا من القيادات الأمنية بالمديرية، للسيطرة على الموقف، وضبط مطلقي الأعيرة النارية، والأسلحة المستخدمة في الواقعة.