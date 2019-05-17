مصر | ضبط عدد من البؤر الإجرامية وبحوزتهما كيلو هيروين بكفر الشيخ والغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عدد من البؤر الإجرامية وبحوزتهما كيلو هيروين بكفر الشيخ والغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن كفر الشيخ والغربية عددًا من البؤر الإجرامية.

عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن كفرالشيخ والغربية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، تم القيام بحملة أمنية مكبرة إستهدفت تلك العناصر بمحل إقامتهما بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ وكذا المزرعة الخاصة بهما بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية وأمكن ضبطهما وبحيازتهما الآتى:

كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام.

بندقية آلية عيار 7،62×39مم والخزينة الخاصة بها.

عدد 2 بندقية خرطوش عيار 12مم.

فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12مم.

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طبنجة صوت عيار 8،5مم.

عدد 45 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة.

سيارة، دراجة نارية بدون لوحات.

مبلغ مالى قدره 326،100 ثلاثمائة وستة وعشرون ألف ومائة جنيه.

سلاح أبيض عبارة عن "مطواة"

هاتف محمول.

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى وحيازتهما للمضبوطات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.