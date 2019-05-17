مصر | "المرور": بدء إجراء تحويلات مرورية وغلق جزئي بمحور جوزيف تيتو لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المرور": بدء إجراء تحويلات مرورية وغلق جزئي بمحور جوزيف تيتو لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الأدارة العامة لمرور القاهرة ضباح اليوم الجمعة أجراء تحويلات مرورية وغلق جزئى بمحور جوزيف تيتو لإنشاء كوبرى تقاطع الدائرى مع المحور وتستمر على مدار شهر كامل.

ففى أطار القيام بأعمال تنفيذ مشروع إنشاء كوبرى تقاطع الطريق الدائرى مع جوزيف تيتو فمن المقرر أن تكون الأعمال على النحو التالى:-



إجراء تحويلة مرورية بنهاية محور جوزيف تيتو أمام مصنع 81 الحربى وحتى مطلع الدائرى، على أن يتم تحويل الإتجاه القادم من جوزيف تيتو تجاه الدائرى للإتجاه الآخر القادم من الدائرى تجاه كوبرى الحرفيين بمحور جوزيف تيتو "تحويلة مرورية بطول 250 متر".

غلق إتجاه الحركة بنهاية محور جوزيف تيتو قبل الطريق الدائرى للقادم من كوبرى الحرفيين إتجاه الدائرى لمسافة 250 متر.

بالنسبة للإتجاه الآخر يتم تشغيله إتجاهين مع تنفيذ الفواصل اللازمة لعزل الحركة.



يتم تنفيذ أعمال الغلق الجزئى للطريق "شهر واحد" ليلًا ونهارًا غلق الطريق المتجه إلى الدائرى من القادم من محور جوزيف تيتو والتحويل أمام مصنع 81 الحربى إلى الإتجاه الآخر القادم من الدائرى.. وسوف يتم تنفيذ الأعمال "ليلًا ونهارًا" إعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1752019 ولمدة ثلاثون يومًا فقط.



هذا وستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور بالمنطقة.