انت الان تتابع الإفتاء: تحريم شرب الشيشة «ليس قطعيا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الشيشة
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تحريم شرب الشيشة ليس قطعيا، فهناك من العلماء من حرمه، لكن التحريم غير مجمع عليه. وأضاف وسام، خلال مقطع فيديو نشرته دار الافتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": ردًّا على سؤال فتاة قالت فيه: "خطيبي يريد أن يفتح كافيه يُقدم فيه مشروبات وشيشة، هل هذا حرام؟، علما بأنه أخذ المحل وصرف 40 ألف جنيه على تشطيبه". وأوضح أمين الفتوى أن الشيشة حرام، والكافيه ما دام لا يُقدم فيه أشياء محرمة فهذا جائز.
وعن مشروعية استخدام السجائر الإلكترونية بديلا عن تدخين السجائر المعتادة، أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قال إن التدخين حرام شرعًا لما ثبت من ضرره، وعلى ذلك فالحكم الشرعي في السجائر الإلكترونية يرجع إلى مدى الضرر الحاصل منها أو عدمه. وأوضح المفتي، أنه إذا كان الضرر الناتج عنها أشد من ضرر السجائر
وعن مشروعية استخدام السجائر الإلكترونية بديلا عن تدخين السجائر المعتادة، أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قال إن التدخين حرام شرعًا لما ثبت من ضرره، وعلى ذلك فالحكم الشرعي في السجائر الإلكترونية يرجع إلى مدى الضرر الحاصل منها أو عدمه.
وأوضح المفتي، أنه إذا كان الضرر الناتج عنها أشد من ضرر السجائر العادية أو مساويًا لها فهي ممنوعة شرعًا، وإن كان ضررها أخف وقُصِد بها العلاج فيجوز استعمالها لمن يستعين بها للإقلاع عن التدخين بمشورة المختصين من الأطباء وأهل الخبرة، إذ من المقرر شَرعًا أن "مَن ابتُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ يَخْتَارُ أَهْوَنَهُمَا".
وعن موقف الشرع من التدخين فى نهار رمضان، أجابت دار الإفتاء فى فتوى لها، أن التدخين مع كونه عادةً سيئةً محرمةً شرعًا، وتضر بصحة الإنسان، فهو أيضًا مُفْسِدٌ للصوم.
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