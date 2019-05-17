انت الان تتابع الإفتاء: تحريم شرب الشيشة «ليس قطعيا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الشيشة

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تحريم شرب الشيشة ليس قطعيا، فهناك من العلماء من حرمه، لكن التحريم غير مجمع عليه. وأضاف وسام، خلال مقطع فيديو نشرته دار الافتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": ردًّا على سؤال فتاة قالت فيه: "خطيبي يريد أن يفتح كافيه يُقدم فيه مشروبات وشيشة، هل هذا حرام؟، علما بأنه أخذ المحل وصرف 40 ألف جنيه على تشطيبه". وأوضح أمين الفتوى أن الشيشة حرام، والكافيه ما دام لا يُقدم فيه أشياء محرمة فهذا جائز.

وعن مشروعية استخدام السجائر الإلكترونية بديلا عن تدخين السجائر المعتادة، أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قال إن التدخين حرام شرعًا لما ثبت من ضرره، وعلى ذلك فالحكم الشرعي في السجائر الإلكترونية يرجع إلى مدى الضرر الحاصل منها أو عدمه. وأوضح المفتي، أنه إذا كان الضرر الناتج عنها أشد من ضرر السجائر

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