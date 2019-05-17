انت الان تتابع الإفتاء: تحمل الفريق الخاسر لإيجار ملعب الكرة «قمار» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كرة القدم

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن استئجار ملاعب كرة القدم، واتفاق الأصدقاء على تحمل الفريق الخاسر لنفقته، يقع تحت حكم القمار والميسر وهو محرم. وأضاف ممدوح في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها على "فيسبوك"، مساء الخميس، أن الحل هو اشتراك الأصدقاء في الإيجار، مشيرًا إلى أن الرهان على المشروبات حرام أيضًا. وتابع: تحريم تلك الأمور نابع من حرص الشرع على عدم جر الناس إلى أمور قد تسبب التنازع فيما بينهم، وأن هذه الأفعال محرمة شرعا.

وفى سياق متصل، حذرت دار الإفتاء، من أن هناك خطأ شائعا يقع فيه الكثير من الناس عند صيام شهر رمضان، مشيرة إلى أن هذا الفعل يُضيع صيامهم. وأشارت "الإفتاء" أن الصيام في رمضان يبدأ من أذان الفجر إلى أذان المغرب، لافتة إلى أنه ينبغي الإمساك عن الطعام والشراب أو المفطرات عامة قبل أذان الفجر بدقائق قليلة، تجنبًا

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