شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مشتركة لإزالة الإشغالات في الأزبكية وبولاق أبوالعلا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الحملة الليلية المشتركة التي قام بها حيي الأزيكية وبولاق أبوالعلا لإزالة الإشغالات من منطقة وسط المدينة.

وقال «عبدالعال» إن هذه الحملة تأتى تنفيذاً لتعليمات المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتعاون الأحياء المتجاورة في القيام بحملات إعادة الإنضباط إلى الشارع خاصة تلك التي تنقسم بها تبعية بعض المناطق بين أكثر من حى لإعادة الانضباط للمنطقة ككتلة واحدة بما يشعر المواطن بالجهد المبذول.

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وأضاف المحافظ أن الحملة تمكنت من إزالة المواقف العشوائية للميكروباصات من منطقة الإسعاف وإزالة الإشغالات ومخلفات الباعة وفتح الطريق بما حقق سيولة مرورية كبيرة بالمنطقة، مشيراً إلى أنه تجرى متابعة يومية لعدم عودة الإشغالات مرة أخرى.

كما شملت الحملة إزالة الإشغالات من منطقتى الإسعاف والجلاء وهي المنطقة المشتركة بين حي بولاق وحي الأزبكية وتم رفع الباعة الجائلين ومصادرة البضائع المخالفة وإزالة إشغالات الباعة والمقاهي من شارع الجمهورية وسوق التوفيقية إلى جانب تمشيط شوارع 26 يوليو وزكي ونجيب الريحانى وكلوت بك.

شارك في الحملة، اللواء إسماعيل حسين، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع غرب، واللواء هشام أبوالنصر مدير شرطة المرافق، وسيد عبدالفتاح رئيس حى بولاق أبوالعلا، اللواء صبرى محمد عبده رئيس حي الأزبكية ومسؤولي الإشغالات والنظافة بالحيين.

محافظ القاهرة يتفقد الحملة الليليلة في حي الأزبكية وبولاق أبو العلا

محافظ القاهرة يتفقد الحملة الليليلة في حي الأزبكية وبولاق أبو العلا

محافظ القاهرة يتفقد الحملة الليليلة في حي الأزبكية وبولاق أبو العلا

محافظ القاهرة يتفقد الحملة الليليلة في حي الأزبكية وبولاق أبو العلا

محافظ القاهرة يتفقد الحملة الليليلة في حي الأزبكية وبولاق أبو العلا

محافظ القاهرة يتفقد الحملة الليليلة في حي الأزبكية وبولاق أبو العلا

محافظ القاهرة يتفقد الحملة الليليلة في حي الأزبكية وبولاق أبو العلا