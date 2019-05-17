شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب مكونات 4 طائرات تجسس بمطار برج العرب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبط رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانئ الجوية محاولة تهريب عدد من أجزاء ومكونات طائرات التجسس وأدوات اتصالات محظور تداولها ودخولها البلاد طبقا طبقا للقانون رقم 216 لسنة 2017 بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والإتجار فيها.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طيران العربية القادمة من الشارقة اشتبه رجب بحيري رئيس الوردية في الراكب المصرى ا. ع. ا القادم من الشارقة، وتم تمرير حقائبة للفحص بجهاز أشعة «X-RAY» تبين وجود 4 أجزاء طائرة موجهة لاسلكيا مزودة بالكاميرا و78 أنتله «إريال» و41 بوردة صغير الحجم لها مخرجين لوضع أنتله و86 غطاء أسود بلاستيك و8 علبة بلاستيكية بيضاء اللون (جزء من ريموت طائرة بلاستيكية) و18 شاحن و15 وصلة بلاستيك خاصة بالشاحن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط رقم 27 لسنة 2019 للراكب وإحالة الراكب للجهات المختصة.