شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصلي جمعة رمضان الثانية بـ«المشير».. و«الأزهري»: الشعب المصري قيادة وجيش وشعب على قلب واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، احتفالا بذكرى العاشر من رمضان.

كما أدي الصلاة الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، فضلا عن عدد من كبار قادة وأفرع القوات المسلحة، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد شوقي علام مفتي الجمهورية.

بدأت شعائر الصلاة بتلاوة قرآنية للشيخ حجاج هنداوي، وأذّن للصلاة الشيخ مصطفي عاطف. وألقى الدكتور أسامة الأزهري خطبة الجمعة التي تحدثت عن بطولات أبناء القوات المسلحة لاستعادة الأرض والعرض وكيف توحد نسيج الشعب المصري لاقتحام خط بارليف والساتر الترابي وتحقيق النصر في العاشر من رمضان السادس من أكتوبر 1973.

ووجه الأزهرى الشكر والتحية والتقدير لقادة القوات المسلحة وشعب مصر ومنهم المشير أحمد إسماعيل وزير الحربية القائد العام للقوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة، وروح القائد الفريق سعد الدين الشاذلي، واللواء زكي باقي يوسف صاحب فكرة تحطيم خط بارليف بالمياه.

وأشاد الأزهري بمشايخ الأزهر ومساندتهم الأبطال على الجبهة وعلى رأسهم الشيخ عبدالحليم محمود رحمهم الله مؤكدا إن الشعب المصري كان قيادة وجيش وشعب على قلب واحد ويد واحدة حتى تحقق النصر العظيم داعيا الشعب المصري أن يكون على قلب رجل واحد ويد واحدة.

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كما تقدم الأزهرى إلى شعب مصر العظيم بأطيب التهاني بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، كما وجه الأزهري عددا من الرسائل منها تحية خالدة لقادة حرب أكتوبر، مستعرضا بعض من مذكرات رئيسة وزراء إسرائيل جولد مائير.

كما وجه الأزهري رسالة امتنان وعرفان من أعماق شعب مصر إلى الدول العربية ومنها الإمارات والمملكة العربية السعودية والجزائر وسوريا.

واستعرض الأزهرى عددا من المسارات لفقدان الثقة والتشكيك في قدرات المصريين، مشيرا إلى الحملة الشرسة التي تعرض لها المصريين لفقدان الإنسان المصري الثقة في مؤسساته.

كما دعا الأزهرى إلى النصر المبين في الحرب الثانية وهى حرب الوعي والإدراك ومقدرتنا على إعادة بناء الثقة.

وأكد الأزهرى على الثقة المطلقة في تاريخ مصر ومؤسسات الدولة وذواتنا، مشيرا إلى أن النصر في المعركة الثانية منوط بمؤسسات الازهر الشريف والإعلام والتعليم.

وتابع قائلا: «نعتز برجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء والأزهر الشريف وقدرة المصريين في بناء الوطن وصناعة المستقبل داعيا بالحفاظ على القيم التي حققت النصر».