شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. وزير النقل يطلق أشارة التشغيل التجريبي لبرج إشارات الروضة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يقوم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، غدا السبت، بزيارة لمحافظة المنيا، يطلق خلالها إشارة التشغيل التجريبي لبرج برج إشارات الروضة بمركز ملوي جنوب المنيا، بعد تطويره بنظام الكهرباء ليدخل ضمن خطة كهرباء إشارات بني سويف – الواسطي، ليصبح جمله الأبراج التي تم الانتهاء من تشغيلها بالمنيا 4 أبراج بأبوقرقاص ومغاغة ومطاي والروضة بملوي.

كما يتابع «الوزير» العمل ببرج أبوقرقاص ضمن تطوير جميع الأبراج بقطاع بني سويف، الواسطي. بخطة الوزارة لتحديث نظم الإشارات لـ1100 كم بتكلفة أجمالية 12.6 مليار جنية، بهدف زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، واستبدال النظام الحالي بآخر إلكتروني يسمح بزيادة عدد القطارات في اليوم مع تخفيض زمن الرحلة. بالإضافة ألي تركيب كاميرات لمتابعه العمل سواء بالأبراج أو والارصفه .

من جانبه قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن زيارة الوزير للمحافظة خلال شهرين تؤكد على أهميتها والاهتمام بتطوير مرفق السكك الحديدية والطرق، لكونه من أهم المرافق التي تحتاج ألي تطوير من خلال اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بهدف تقديم خدمه للمواطنين. وقال إن المحافظة سوف تشهد في مارس المقبل افتتاح العديد من المشروعات بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

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