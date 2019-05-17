شكرا لقرائتكم خبر عن «العامري» يطالب بإعادة التكليف للأطباء البيطريين: المسؤولون عن الملف «دوخوا» النقابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، إن «ما يطالب به طلاب وخريجي كليات الطب البيطري في مصر، من خلال الهاشتاج #رجعوا_تكليف_طب_بيطري، والذي أطلقوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإعادة تكليفهم يعد أبسط حقوقهم، وحق مهنتهم»، مشيرا إلى أن النقابة تشاركهم في هذا المطلب وتدعمه.

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وأضاف «العامري» أن «الحكومات المتعاقبة، سمحت بفتح كليات طب بيطري جديدة، وما زالت مستمرة في ذلك، رغم اعتراض لجنة قطاع التعليم البيطري بالمجلس الأعلى للجامعات على مدار السنوات الماضية، حتى وصل عدد الكليات إلى 19 كلية، في الوقت الذي لا يتم فيه إجراءات لتعيين الخريجين منذ عام 1995»، مشيرا إلى «أن الأطباء المُعينين منذ سنوات، والبالغ عددهم حوالي 9 آلاف طبيب بيطري، وفى خلال 5 سنوات من الآن سيصبح عددهم 4 آلاف فقط».

وأوضح أن «الطبيب البيطري فور تخرجه، يواجه الكثير من العراقيل، سواء في حال اتجاهه لفتح عيادة بيطرية، أو مركز لبيع وتداول أدوية بيطرية، أو لقاحات، حيث يجد الشرطة تتخذ ضده إجراءات باعتباره غير مرخص للمنشأة، أو لنقص بأوراقه، كما لو أنه لص، بالإضافة إلى وجود آلاف الدخلاء على المهنة يمارسون مهنة طب الحيوان، في مخالفة صارخة لقانون الدولة، ولا يوجد أي تحرك من الأجهزة التنفيذية لوقفهم».

وتابع نقيب الأطباء البيطريين: «للأسف المسؤولين عن الطب البيطري، لا يدركوا معنى وأهمية الطب البيطري، ودوخوا النقابة بمجالسها المتعاقبة معهم، لإيجاد حلول حقيقية للأطباء البيطريين، ولمهنة جليلة لا غنى عنها لشعب تتزايد أعداده بشكل كبير كل يوم»، مؤكدا على ضرورة إعادة التكليف والتعيينات للأطباء البيطريين، للحفاظ على الثروة الحيوانية، وسلامة وصحة الإنسان، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن صحته.