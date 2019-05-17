شكرا لقرائتكم خبر عن «الأزهري» يوجه تحية للسادات وقادة أكتوبر في حضور السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، للرئيس الراحل السادات وقادة جيش النصر 6 أكتوبر، وعلى رأسهم المشير أحمد إسماعيل، وزير الحربية، والقائد العام للقوات المسلحة، والفريق سعد الدين الشاذلي بمناسبة ذكري النصر في العاشر من رمضان. جاء ذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وعدد من كبار رجال الدولة.

وأضاف «الأزهري» خلال خطبة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، أن هذا النصر يجعل للمتأمل أن يري كيف يكافئ الله للصابرين والمؤمنين بثمرة النصر، مؤكداً أنه حين تأمل وجد أن ثمرة النصر تلك بشر بها الله في كتابة العزيز. وأكد أن نصر العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، ملحمة من المصريين وتبين كيف احتشدوا خلف جيشهم الباسل.