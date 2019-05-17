شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 86 ألفا و890 طن قمح إلى صوامع وشون الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محافظ الغربية اللواء هشام السعيد، أنه تم توريد 86 ألفا و890 طنا من محصول القمح منذ بداية عمليات التوريد وحتى اليوم الجمعة، مؤكدا انتظام عمليات التوريد دون وجود أية عوائق.

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وأوضح المحافظ، في بيان اليوم، أن اللجنة المشكلة من «عضو مديرية التموين وعضو من الرقابة على الصادرات وعضو من الزراعة وأمين الشونة وعضو من جمعية القبانية» هي الجهة المسؤولة عن استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة.

وأشار إلى أن قيمة توريد الأردب 655 جنية لدرجة نقاوة 22.5 قيراط و670 جنيه لدرجة نقاوة 23 قيراط، و685 لدرجة نقاوة 23.5 قيراط ولا يتم استلام الأصناف المنزرعة التي تقل جودتها عن 22 قيراط.

ووجه محافظ الغربية باستمرار تقديم كافة التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد من توفير الأجولة، مع الالتزام بصرف كافة المستحقات خلال 48 ساعة من عملية التوريد، في إطار الحرص على توفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتجاوز المستهدف وتوريد أكبر كمية ممكنة من محصول القمح، مؤكدا متابعته اليومية لأعمال التوريد.