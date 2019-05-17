شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير النقل مع السفير الإيطالي بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، السفير الإيطالي بالقاهرة، جيامباولو كانتينى، لبحث التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري والسكك الحديدية، بحضور رئيس هيئة السكك الحديدية، ورئيس قطاع النقل البحري، وقيادات وزارة النقل.

تباحث الجانبان حول التعاون في مجال النقل البحري، حيث أكد الوزيرعلى الاهتمام الكبير بتعظيم الاستفادة من النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن وزارة النقل تقوم حالياً بإنشاء عدد من المحطات متعددة الأغراض ومحطات الحاويات والتى سيتم طرحها في مناقصات عامة، والتى من الممكن أن تكون مجالا للتعاون المستقبلي بين الطرفين خاصة في مجال إدارة وتشغيل المحطات.

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كما تم مناقشة التعاون في مجال سفن الرورو بين الموانئ المصرية البحرية والموانئ الإيطالية في مجال تصدير المنتجات الزراعية والغذائية، وكذلك بحث تفعيل توصيات الحوار المصري الإيطالي المنعقد في سبتمبر 2018 لزيادة التعاون بين الجانبين.

وفي مجال السكك الحديدية، أكد وزير النقل أن هناك تعاونا بين هيئة السكك الحديدية وشركة الستوم الإيطالية لتحديث نظم الاشارات والاتصالات على خط بني سويف اسيوط بطول 250 كم، كما أن شركة ايتالفير الايطالية كانت قد بدأت في إعداد دراسة خاصة بمد خط سكة حديد من أسوان إلى الخرطوم، حيث طالب الوزير باستكمال هذه الدراسة الهامة.

وزير النقل يلتقي بالسفير الإيطالي بالقاهرة

وأبدى السفير الايطالي رغبة الشركات الإيطالية في التصنيع المشترك لعدد 100 عربة نوم سكة حديد، حيث أوضح الوزير أن هيئة السكة الحديد عندما تنتهي من تلقي العروض الفنية والمالية سيتم الطرح في مناقصة عامة لكل الاطراف الدولية المتخصصة بما فيها الشركات الإيطالية، لافتا إلى أهمية هذا المشروع بالنسبة لوزارة النقل التى تعمل على توطين صناعة النقل في مصر خاصة في مجال السكك الحديدية الذي ينقل ملايين الركاب سنويا.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على عقد ورشة عمل موسعة خلال الأشهر القادمة بين الشركات والموانئ الإيطالية والمصرية للتباحث حول المشروعات التى يمكن للجانب الايطالي الاستثمار فيها وذلك حسب اولويات خطة ومشروعات وزارة النقل المصرية.