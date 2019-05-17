السيسي يصلي الجمعة في مسجد المشير.. و«الأزهري»: أنتجنا ملحمة عظيمة في حرب أكتوبر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، بحضور الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وألقى الدكتور أسامة الأزهري، خطبة الجمعة، وتحدث فيها عن ذكرى انتصارات أكتوبر في العاشر من رمضان، وأشاد الأزهري بجهود القوات المسلحة في تحقيق النصر. وأضاف: «أنتجنا في حرب أكتوبر ملحمة من أعظم ملاحم التاريخ». الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

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