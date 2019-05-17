الرئيس السيسى يؤدى صلاة الجمعة فى مسجد المشير طنطاوى فى ذكرى العاشر من رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة الجمعة فى مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، وذلك فى ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وقد أم الصلاة الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية بعد أن ألقى خطبة الجمعة التى دارت حول ذكرى العاشر من رمضان، وقال فيها" إن نصر العاشر من رمضان/ السادس من أكتوبر، جاء نتيجة ملحمة رائعة من الإيمان بقضية الوطن وثمرة لاحتشاد المصريين جميعا فى ظهر جيشهم الباسل وصبرهم وتعبهم.



وأضاف الأزهرى أنه على مدار 46 سنة مضت من نصر العاشر من رمضان السادس من أكتوبر، فقد تحولت فلسفة الحرب من احتلال الأرض إلى احتلال العقول وخلخلة الثقة وإلحاق الهزيمة المعنوية، متوجها إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يرحم أرواح شهداء العاشر من رمضان/ السادس من أكتوبر ويسكنهم فسيح جناته، وأن يرزق وطننا العزيز التوفيق والسداد والرفعة.

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كما تقدم الأزهرى بخالص التحية والتوقير للقائد البطل المخلص لوطنه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والبطل أحمد إسماعيل القائد العام للقوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973، والفريق سعد الدين الشاذلى رئيس الأركان وسائر القادة العظام والأبطال الكرام الذين خاضوا هذه الحرب المجيدة.



وفى ختام الخطبة دعا الدكتور أسامة الأزهرى المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها بحفظه الجميل وأن تنعم بالأمن والأمان وأن يرفع الكرب والبلاء عن أشقائنا فى ليبيا والعراق وسوريا وجميع دول المسلمين.



وقد أدى الصلاة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بالإضافة إلى قادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.