شاهد فى دقيقة.. الجيش الليبى يدحر المليشيات المسلحة فى طرابلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل قوات الجيش الوطنى الليبى عملية تحرير طرابلس من قبضة المليشيات المسلحة التى تتمركز داخل أحياء العاصمة الليبية. وفيما يلى عرض لأبرز تطورات معركة تحرير طرابلس: 1- أطلق الجيش الوطنى الليبى عملية تحرير طرابلس فى 4 أبريل الماضى. 2- يهاجم الجيش مليشيات مسلحة ومتطرفة تتمركز فى طرابلس. Advertisements 3- تتهم قيادة الجيش الليبى تركيا وقطر بدعم الإرهابيين ماليا ولوجيستيًا. 4- تمكن الجيش الليبى من استنزاف القدرات العسكرية للإرهابيين فى طرابلس. 5- حررت القوات الليبية مدن غريان وترهونة وصبراتة بدعم المكونات الاجتماعية. 6- يمتلك الجيش الليبى حاضنة اجتماعية وقبلية كبيرة فى مدن المنطقة الغربية. 7- طالبت دول الاتحاد الأوروبى بضرورة فك الارتباط بالتشكيلات المسلحة فى ليبيا.

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