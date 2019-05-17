الأزهري: فلسفة الحرب تحولت من احتلال الأرض إلى مصادرة العقول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

أمَّ الصلاة الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، بعد أن ألقى خطبة الجمعة التي دارت حول ذكرى العاشر من رمضان، وقال فيها "إن نصر العاشر من رمضان/السادس من أكتوبر، جاء نتيجة ملحمة رائعة من الإيمان بقضية الوطن وثمرة لاحتشاد المصريين جميعا في ظهر جيشهم الباسل وصبرهم وتعبهم".

وأضاف الأزهري أنه على مدار 46 سنة مضت من نصر العاشر من رمضان السادس من أكتوبر، تحولت فلسفة الحرب من احتلال الأرض إلى احتلال العقول وخلخلة الثقة وإلحاق الهزيمة المعنوية، متوجها إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يرحم أرواح شهداء العاشر من رمضان/ السادس من أكتوبر ويسكنهم فسيح جناته، وأن يرزق وطننا العزيز التوفيق والسداد والرفعة.

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كما تقدم الأزهري بخالص التحية والتوقير للقائد البطل المخلص لوطنه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والبطل أحمد إسماعيل القائد العام للقوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973، والفريق سعد الدين الشاذلي رئيس الأركان وسائر القادة العظام والأبطال الكرام الذين خاضوا هذه الحرب المجيدة.

وفي ختام الخطبة دعا الدكتور أسامة الأزهري المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها بحفظه الجميل وأن تنعم بالأمن والأمان وأن يرفع الكرب والبلاء عن أشقائنا في ليبيا والعراق وسوريا وجميع دول المسلمين.

أدى الصلاة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بالإضافة إلى قادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.

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