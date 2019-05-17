"راشد" يوجه بانتظام التيار الكهربائي بالمدارس خلال امتحانات أولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على ممثلي قطاعات الكهرباء بالمحافظة، انتظام التيار الكهربائي بكل المدارس خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول اختبارات الصف الأول الثانوي واعتمادها على الأجهزة التكنولوجية.

وأكد محافظ الجيزة أن أي انقطاعات بأي مدرسة ستضر بالعملية الامتحانية، موجهًا مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالتنسيق الدورى على مدار اليوم للتأكد من انتظام التيار الكهربائي دون أي انقطاعات.

وأشار راشد -بحسب بيان اليوم- إلى أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة المعوقات لإنجاح المنظومة التعليمية الجديدة التي يتم تطبيقها.

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وجاءت تصريحات المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والذي أكد خلاله تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة على تواصل دائم مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية ومديرية التربية والتعليم لمتابعة سير عملية الامتحانات بالشكل الجيد دون أي معوقات وسرعة التدخل لحل أي مشكلات والتعامل الفورى معها.

وأعلن خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال امتحانات الصف الأول الثانوي، مشيرًا إلى أنه تم مراجعة الأجهزة والوصلات وكافة المستلزمات المستخدمة في المنظومة الإلكترونية للامتحانات.

يذكر أن الامتحانات ستبدأ 19 مايو وتستمر حتى يوم 30 مايو.