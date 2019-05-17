"العربية للتصنيع" تبحث التعاون مع شركة أسبانية لتطوير السكك الحديدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أجرت الهيئة العربية للتصنيع مباحثات مع شركة كولووي Colway الأسبانية العالمية في مجال التعاون والتصنيع المشترك للتجهيزات الداخلية لقطارات السكك الحديدية، وفقا لأحدث النظم الصناعية الحديثة.

وأكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع - خلال زيارة وفد من الشركة الاسبانية للهيئة - أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال السكك الحديدية، مشيرا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بسرعة تطوير وتحديث السكك الحديدية وفقا لأحدث التكنولوجيات الحديثة.

وشهد اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي والتدريب وتبادل الخبرات وإمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا والتصنيع المشترك بالاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، خاصة في التجهيزات الداخلية للقطارات.

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وشدد التراس على دعم القيادة السياسية لتعميق التعاون والاستفادة من التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع دولة اسبانيا الصديقة..مُشددا على أن مناخ الاستثمار الآمن الذي تشهده مصر الآن، كان حافزا للهيئة العربية للتصنيع لفتح آفاق جديدة من التعاون مع الدول الصديقة.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة النقل من خلال لجنة متابعة مشتركة لتعزيز التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السكك الحديدية ومتابعة أعمال التطوير والتحديث.

وأضاف" التراس" إننا بحثنا تطوير التجهيزات الداخلية للقطارات وفقا لاشتراطات الأمان والسلامة.. مؤكدا أهمية عودة السكك الحديدية المصرية لريادتها بالمنطقة العربية والإفريقية .

من جانبهم، أعرب مسئولو شركة كولووي Colway الاسبانية عن تطلع بلادهم للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع التي تمتلك مصنعا عريقا في مجال السكك الحديدية بإمكانات تصنيعية وتكنولوجية وكوادر بشرية مدربة على مستوى عال من الكفاءة..مشيدين بخطة الهيئة لزيادة نسب المكون المحلي بالصناعة المصرية ومُشاركتها في العديد من المشروعات التنموية لخدمة المجتمع المصري بالإضافة لدول المنطقة عربيا وإفريقيا.