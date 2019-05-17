السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس؛ لأداء صلاة الجمعة. يحضر الصلاة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعدد من قيادات القوات المسلحة. ويُلقي خطبة الجمعة الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشئون الدينية.

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