رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير استاد القاهرة استعدادًا لأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير استاد القاهرة والاستعدادات الجارية حالياً، لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التى تقام في مصر شهر يونيو المقبل.

وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه في عدد من مكونات الاستاد، بدأت بالمقصورة الرئيسية، والتي تم الانتهاء من تطويرها، حسبما أكد وزير الشباب والرياضة، مشيرا إلى أنه تم أيضا تطوير الطرق المحيطة بمنطقة استاد القاهرة، كما يتم إنشاء طريق ربط بين شارع الفنجرى وشارع يوسف عباس، لتيسير الحركة المرورية، وتسهيل الوصول إلى الاستاد.

وأوضح وزير الشباب أنه تم خلق مساحات جديدة وتطويرها بجسم الاستاد، سيتم استخدامها فى الاستقبال والضيافة، كما تم تغيير مناطق وإضافة غرف جديدة لخلع الملابس، وإنهاء متطلبات الاتحاد الإفريقى بالاستاد.

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وتفقد رئيس الوزراء أرضية الاستاد، حيث أكد وزير الشباب أنه تم الانتهاء من الاعمال بها، مع استمرار المتابعة، لتكون على أكمل وجه مع انطلاق البطولة، مشيرًا إلى أنه يتم حالياً تركيب المقاعد المرقمة، ومجموعة من الشاشات، مع صيانة الشاشة الرئيسية، كما تم تغيير وتطوير ديكورات المدخل للمقصورة الرئيسية.

وأعلن الوزير أنه تم تغيير بوابة الاستاد البحرية، كما تتم حاليا أعمال مراجعة شبكات البوابات الإلكترونية، والانتهاء من رفع كفاءة الإضاءة، مع تطوير شبكة الواى فاى داخل الاستاد، والمنطقة الاعلامية، إضافة إلى أعمال البنية الأساسية بوجه عام، خاصة مياه الشرب والصرف الصحى.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال بأعلى كفاءة وفى التوقيتات الزمنية المحددة، ليكون استاد القاهرة واجهة حضارية للبطولة، ومعبرا عما تشهده مصر حاليا من تطور وتنمية فى مختلف المجالات، فأكد وزير الشباب والرياضة أن هناك متابعة على مدار اليوم للبرامج الزمنية للتنفيذ، حيث من المقرر الانتهاء من جميع الأعمال آخر مايو الجارى، ما عدا تركيب المقاعد الذى سينتهي في الأسبوع الأول من يونيو.