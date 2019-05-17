حملات أمنية وانضباطية بـ 5 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان، الإسكندرية، الإسماعيلية، الغربية، الفيوم) حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط "4 أسلحة نارية، 6 طلقات نارية، 4 قضايا مخدرات، 15 قضية تموينية متنوعة، 553 مخالفة مرورية، تنفيذ 738 حكم قضائي متنوع" بنطاق مديرية أمن أسوان.

وفي الإسكندرية تم ضبط (5 أسلحة نارية، 36 قضية مخدرات، 83 قطعة سلاح أبيض، 20 قضية أحداث، 156 مخالفة مرافق، 12 قضية مصنفات، 1987 مخالفة مرورية، تنفيذ 5183 حكم قضائي متنوع).

Advertisements

وضُبط خلال حملة بمديرية أمن الإسماعيلية 4 قضايا تموينية متنوعة، 683 مخالفة مرورية، تنفيذ 1370 حكم قضائي متنوع)، وضُبط (6 قطع سلاح ناري ، 11 قضية مخدرات ، 6 قطع سلاح أبيض ، 52 قضية تموينية متنوعة ، 429 مخالفة مرافق ، 379 مخالفة مرورية ، تنفيذ 4278 حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن الغربية .

وفي نطاق مديرية أمن الفيوم ضبطت الحملات "9 قطع سلاح ناري، 78 قضية تموينية متنوعة، 266 مخالفة مرافق، 865 مخالفة مرورية، تنفيذ 1043 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.