بكيلو هيروين وترسانة أسلحة.. سقوط عنصرين إجراميين بكفر الشيخ



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مكافحة المخدرات، في القبض على 2 من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهما كيلو جرام لمخدر الهيروين وأسلحة نارية وذخائر بكفر الشيخ.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط "اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة، مقيمان بكفر الشيخ تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بنطاق محافظتي "كفر الشيخ، الغربية" وعززا سطوتهما الإجرامية بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وقد أمكن رصدهما والوقوف على نشاطهما الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن كفر الشيخ والغربية وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، تم القيام بحملة أمنية مكبرة استهدفت تلك العناصر بمحل إقامتهما بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ و المزرعة الخاصة بهما بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية وأمكن ضبطهما وبحيازتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت "1 كيلو جرام، بندقية آلية عيار 7,62×39مم والخزينة الخاصة بها، (2 ) بندقية خرطوش عيار 12مم .

وتم العثور على فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12مم ، طبنجة صوت عيار 8,5مم ، 45 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة ، وسيارة ، دراجة نارية بدون لوحات ، مبلغ مالي قدره 326 ألف ، سلاح أبيض عبارة عن ( مطواة ) ، هاتف محمول .

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي وحيازتهما للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.