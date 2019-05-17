الأموال العامة تضبط شخصين يديران كيانات تعليمية وهمية بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين بالمنوفية، لقيامها بإنشاء كيانات تعليمية وهمية لمنح الدارسين شهادات دراسية منسوب صدورها لشركات وجامعات مزورة.

جاء ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بطرق مختلفة والاستيلاء على أموالهم لاسيما في مجال ضبط المراكز غير المرخصة التي تقوم بإيهام بعض الراغبين في الحصول على دورات تدريبية وشهادات معتمدة على خلاف الحقيقة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية تم ضبط صاحب مؤسسة غير مرخصة، مقيم بشبين الكوم المنوفية، لقيامه بإنشاء وإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بشبين الكوم بمحافظة المنوفية للاستشارات الإدارية والتدريب وإدارة المشروعات والتسويق، وترويجه شهادات دراسية منسوبة للكيانات التعليمية الحكومية "مزورة" وذلك عقب التأكد من الجهات المعنية بالمنوفية بأن الكيان المشار إليه لم يصدر له أية تراخيص ولا يخضع لرقابة الجهات المختصة.

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وبتفتيش المقر عثر على "179" شهادة منسوب صدورها للكيان التعليمي الوهمي بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على دورات تدريبية في مختلف المجالات "مزورة، 22 شهادة منسوب صدورها لإحدى المنظمات الدولة بأسماء أشخاص مختلفة تفيد قيامهم باجتياز برامج بناء قدرات الشباب "مزورة، ومجموعة كبيرة من استمارات حجز الدورات على بياض مدون بها أسماء أشخاص مختلفة و23 دفتر ايصال نقدية باسم الكيان الوهمي بإجمالي مبالغ مُحصلة 250 ألف جنيه.

وفي ذات السياق ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مالك أكاديمية تعليمية غير مرخصة مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية، لقيامه بإنشاء وإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة شبين الكوم "بمحافظة المنوفية" لدورات اللغات والكمبيوتر وصيانة أجهزة هواتف المحمول واستشارات الهجرة، وترويجه شهادات دراسية منسوبة للكيانات التعليمية الحكومية "مزورة" وذلك عقب التأكد من الجهات المعنية بالمنوفية بأن الكيان المشار إليه لم يصدر له أية تراخيص ولا يخضع لرقابة الجهات المختصة.

وبتفتيش المقر عُثر على "53" شهادة خبرة بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم علي دورات تدريبية منسوبة لشركات وجامعات دولية في مجال الإسعافات والمهارات الطبية "مزورة، 50" شهادة خبرة باللغة الانجليزية بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصول المتدربين على دورات فنية في مجال صيانة الهواتف المحمولة منسوبة لجامعات ومكاتب دولية "مزورة، 6" شهادات خبرة بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على شهادات اجتياز دورات في مجال التغذية والمهارة الطبية منسوبة لذات الأكاديمية المشار إليها (مزورة، ومبلغ "51 ألف جنيه" حصيلة نشاطه المؤثم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين وتولت النيابة التحقيق.