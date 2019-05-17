حملة الـ 24 ساعة.. ضبط 40 قطعة سلاح وتنفيذ 51 ألف حكم بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تنسيقا مع مديرات الأمن واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة حائزي الأسلحة النارية وضبط الخارجين على القانون والهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة. وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط "39 قطعة سلاح ناري، 105 قضية مخدرات، 296 دراجة نارية مخالفة، 26221 مخالفة مرورية، 1508 مخالفة مرافق، 20 قضية مصنفات، وتنفيذ 51636 حكم قضائي متنوع". تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

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