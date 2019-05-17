حريق محدود في مخزن أسفل عقار بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

تمنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق محدود اندلع في مخزن أسفل عقار سكني بمدينة السادس من أكتوبر.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بقطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار سكني.

تم الدفع بسيارتي إطفاء، وتبين نشوب حريق محدود في مخزن أسفل العقار، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون إصابات.