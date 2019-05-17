محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
تمنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق محدود اندلع في مخزن أسفل عقار سكني بمدينة السادس من أكتوبر.
تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بقطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار سكني.
تم الدفع بسيارتي إطفاء، وتبين نشوب حريق محدود في مخزن أسفل العقار، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون إصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق محدود في مخزن أسفل عقار بأكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.