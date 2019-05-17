لمدة شهر.. إغلاق جزئي بمحور جوزيف تيتو لإنشاء تقاطع الدائري مع المحور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إغلاق محور جوزيف تيتو جزئيا على مدار شهر كامل ابتداء من الجمعة 17 مايو الجاري، بمناسبة القيام بأعمال تنفيذ مشروع إنشاء كوبري تقاطع الطريق الدائري مع جوزيف تيتو.

وستكون تلك الأعمال أمام على النحو التالي، إجراء تحويلة مرورية بنهاية محور جوزيف تيتو أمام مصنع 81 الحربي وحتى مطلع الدائري، على أن يتم تحويل الاتجاه القادم من جوزيف تيتو اتجاه الدائري للاتجاه الآخر القادم من الدائري تجاه كوبري الحرفيين بمحور جوزيف تيتو "تحويلة مرورية بطول 250 متر".

كما سيتم غلق اتجاه الحركة بنهاية محور جوزيف تيتو قبل الطريق الدائري للقادم من كوبري الحرفيين اتجاه الدائري لمسافة 250 متر، وسيتم تشغيل الاتجاه الآخر اتجاهين مع تنفيذ الفواصل اللازمة لعزل الحركة.

على أن تكون الأعمال خلال "شهر واحد" ليلاً ونهاراً سيغلق الطريق المتجه إلى الدائري من القادم من محور جوزيف تيتو والتحويل أمام مصنع 81 الحربي إلى الاتجاه الآخر القادم من الدائري، وسوف يتم تنفيذ الأعمال "ليلاً ونهاراً" اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 17/5/2019 ولمدة ثلاثون يوماً فقط.