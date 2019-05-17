مصر | عودة الهدوء إلى البساتين عقب السيطرة على مشاجرة دامية بمساكن أطلس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة الهدوء إلى البساتين عقب السيطرة على مشاجرة دامية بمساكن أطلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد الهدوء الى شارع 14 بمساكن أطلس بمنطقة البساتين بعد مشاجرة دامية استمرت طوال الليلة الماضية وأسفرت عن إصابة حوالى 15 شخص بينهم طفلة ونجح رجال الأمن فى السيطرة عليها وضبط طرفيها.

وقال أحد شاهد العيان إن أحد المتهمين فى المشاجرة قفز من اعلى عقار مما أدى أصابتة هربا من ملاحقة رجال الأمن له أثناء السيطرة على المشاجرة.

وأضاف الشاهد أن المشاجرة استعملت فيها الاسلحة البيضاء والحجارة ونجح رجال الأمن فى السيطرة عليها بعد جهود مضنية.

وتلقى قسم شرطة شرطة البساتين بلاغا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة عنيفة بشارع 14 بمساكن أطلس بين عدد من الأهالى ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان المشاجرة وجار السيطرة عليها ودلت التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين شخصين تعدى فيها أحدهما على الآخر تطورت إلى مشاجرة استعان فيها كلا منهم بأقربائه وأنصاره واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء والحجارة والشوم.كما دلت التحريات أن أحد المصابين طفلة صغيرة وتم نقلها فى حالة حرجة إلى المستشفى فيما يحاول رجال الشرطة السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.