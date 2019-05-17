أخبار مصر | "الوزير" يلتقي السفير الايطالي بالقاهرة لبحث التعاون في مجالي النقل البحري والسكك الحديدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزير" يلتقي السفير الايطالي بالقاهرة لبحث التعاون في مجالي النقل البحري والسكك الحديدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كامل الوزير: نقوم بإنشاء عدد من المحطات متعددة الأغراض ومحطات الحاويات سيتم طرحها في مناقصة عامة

- مشروع توريد وتصنيع 100عربة نوم سيتم طرحه عقب الانتهاء من تلقي العروض الفنية والمالية ونعمل على توطين صناعة النقل في مصر

التقى وزير النقل المهندس كامل الوزير السفير الايطالي بالقاهرة السيد جيامباولو كانتينى لبحث التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري والسكك الحديدية وحضر اللقاء رئيس هيئة السكك الحديدية ورئيس قطاع النقل البحري وقيادات وزارة النقل.

وتباحث الجانبان حول التعاون في مجال النقل البحري، حيث أكد الوزير على الاهتمام الكبير بتعظيم الاستفادة من النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن وزارة النقل تقوم حالياً بإنشاء عدد من المحطات متعددة الأغراض ومحطات الحاويات والتي سيتم طرحها في مناقصات عامة والتى من الممكن ان تكون مجالا للتعاون المستقبلي بين الطرفين خاصة في مجال ادارة وتشغيل المحطات، كما تم مناقشة التعاون في مجال سفن الرورو بين الموانئ المصرية البحرية والموانئ الايطالية في مجال تصدير المنتجات الزراعية والغذائية وكذلك بحث تفعيل توصيات الحوار المصري الايطالي المنعقد في سبتمبر 2018 لزيادة التعاون بين الجانبين.

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وفي مجال السكك الحديدية، أكد وزير النقل على أن هناك تعاونا بين هيئة السكك الحديدية وشركة الستوم الايطالية لتحديث نظم الاشارات والاتصالات على خط بني سويف اسيوط بطول 250 كم كما ان شركة ايتالفير الايطالية كانت قد بدأت في إعداد دراسة خاصة بمد خط سكة حديد من أسوان إلى الخرطوم حيث طالب الوزير باستكمال هذه الدراسة الهامة.

وأبدى السفير الايطالي رغبة الشركات الايطالية في التصنيع المشترك لعدد 100 عربة نوم سكة حديد حيث اوضح الوزير ان هيئة السكة الحديد عندما تنتهي من تلقي العروض الفنية والمالية سيتم الطرح في مناقصة عامة لكل الاطراف الدولية المتخصصة بما فيها الشركات الايطالية لافتا إلى أهمية هذا المشروع بالنسبة لوزارة النقل التى تعمل على توطين صناعة النقل في مصر خاصة في مجال السكك الحديدية الذي ينقل ملايين الركاب سنويًا.

وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على عقد ورشة عمل موسعة خلال الأشهر القادمة بين الشركات والموانئ الايطالية والمصرية للتباحث حول المشروعات التى يمكن للجانب الايطالي الاستثمار فيها فيها وذلك حسب اولويات خطة ومشروعات وزارة النقل المصرية.