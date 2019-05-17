الإفتاء: استخدام شطاف الحمام لا يفسد الصوم (فيديو)

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الحمام
أثارت فتوى الداعية الأزهرى أنس السلطان، خلال الساعات الماضية، حالة من الجدل والغضب بين قطاع عريض من الشباب من الجنسين على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بعدما أفتى الأخير بأن استخدام شطاف دورات المياه في نهار رمضان يفسد الصوم، حيال تدفق المياه بقوة، مطالبا بضرورة الحذر من تلك العادة في أثناء نهار رمضان، حتى لا يتعرض الصائم إلى ما يفسد صومه، معتبرا أن دخول المياء إلى دبر الرجل أو المرأة يتسبب في إفساد الصوم، الأمر الذى أثار معه حالة من القلق والريبة لدى عدد كبير من المسلمين.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى على "فيسبوك"، مقطع فيديو يظهر الداعية الأزهرى أنس السلطان، وهو يفتي بتلك الفتوى ما أثار حالة من الجدل. من جهتها، تدخلت دار الإفتاء لتوضيح المسألة الفقهية، ببيان الموقف الشرعى الصحيح في هذه الحالة، إذ أكد الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن استخدام الشطاف
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى على "فيسبوك"، مقطع فيديو يظهر الداعية الأزهرى أنس السلطان، وهو يفتي بتلك الفتوى ما أثار حالة من الجدل.
من جهتها، تدخلت دار الإفتاء لتوضيح المسألة الفقهية، ببيان الموقف الشرعى الصحيح في هذه الحالة، إذ أكد الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن استخدام الشطاف خلال الصيام عند بعض الفقهاء لا يفطر وبه نفتي بدار الافتاء.
واختلف الفقهاء في حكم استخدام شطاف حمام في نهار رمضان على رأيين.
فاتجه أصحاب الرأي الأول إلى: "أنه مثل الحقنة الشرجية وإن دخول الماء من فتحة الشرج يفطر الصائم"، أما الرأي الثاني: "فهو لا يفسد الصيام".
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