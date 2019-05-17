شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق جزئي لمحور «جوزيف تيتو» لمدة شهر.. تعرف على التحويلات المرورية البديلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إغلاق جزئي لمحور جوزيف تيتو، لمدة شهر، وعمل تحويلات مرورية بديلة، للبدء في أعمال تنفيذ مشروع إنشاء كوبري تقاطع الدائري مع المحور.

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وحددت الإدارة تحويلات مرورية بديلة، حيث تم إجراء تحويلة مرورية بنهاية محور جوزيف تيتو أمام مصنع 81 الحربى وحتى مطلع الدائرى، على أن يتم تحويل الاتجاه القادم من جوزيف تيتو تجاه الدائري للاتجاه الآخر القادم من الدائرى تجاه كوبرى الحرفيين بمحور جوزيف تيتو «تحويلة مرورية بطول 250 متر». كما تم غلق اتجاه الحركة بنهاية محور جوزيف تيتو قبل الطريق الدائرى للقادم من كوبرى الحرفيين إاجاه الدائرى لمسافة 250 متر.

أما بالنسبة للاتجاه الآخر، سيتم تشغيله في الاتجاهين مع تنفيذ الفواصل اللازمة لعزل الحركة. كما سيتم تنفيذ أعمال الغلق الجزئى للطريق لمدة شهر ليلاً ونهاراً، وغلق الطريق المتجه إلى الدائرى من القادم من محور جوزيف تيتو والتحويل أمام مصنع 81 الحربى إلى الاتجاه الآخر القادم من الدائرى، وسيتم تنفيذ الأعمال «ليلاً ونهاراً» اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 17/5/2019 ولمدة ثلاثون يوماً فقط.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور بالمنطقة.